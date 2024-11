Evil-Merodaque tenta se jogar do alto do palácio | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor conversa com Daniel e fala sobre Evil-Merodaque, que continua abalado por ter matado o líder da rebelião dos hebreus. O sábio diz ao rei que a falta de fé de seu povo está fazendo com que coisas ruins aconteçam no reino, mas o soberano não dá ouvidos. Ele ainda pede que Daniel tente fazer com que o príncipe seja mais firme em suas decisões. Daniel e Kassaia se assustam ao verem Evil-Merodaque tentando se jogar do alto do palácio.