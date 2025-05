Família real condena Nabucodonosor por desacreditar nos deuses babilônicos | O Rico e Lázaro

Asher acompanha o cortejo fúnebre de Aksumai após sua morte enquanto, no palácio, Nebuzaradã e Sammu-Ramat reclamam do comportamento de Nabucodonosor. O rei pede perdão aos seus servos pelo seu comportamento e pelas injustiças que cometeu. Todos reparam como o soberano está mudado após seus 7 anos vivendo como animal. Nitócris pede para conversar com o pai e pergunta o que aconteceu para ele começar a acreditar no Deus dos hebreus. Todos discutem com Nabucodonosor por conta de suas crenças e o condenam por desacreditar nos deuses babilônicos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!