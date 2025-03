Família real descobre a morte de Kassaia | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor decide não cortar a cabeça de Joaquim, mas decreta que o príncipe ficará preso pelo resto da vida. Gadise interrompe a conversa de Nabonido com o rei, desesperada, dizendo que algo aconteceu com a princesa. No calabouço, Evil-Merodaque pergunta o que o príncipe de Judá está escondendo. Momentos depois, Amitis se desespera ao ver Kassaia morta. Todos prestam luto à princesa e, ao descobrir o que aconteceu, Beroso culpa o eclipse.



