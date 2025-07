Família real foge do palácio para se proteger de ataques contra o soberano | O Rico e Lázaro

Aspenaz avisa que soldados e servos de extrema confiança estarão esperando a família real quando saírem pela passagem secreta para fugirem do palácio. Evil-Merodaque se despede das esposas e das filhas, emocionado e com medo. Enquanto isso, Sammu-Ramat explica a Darice o que está acontecendo e diz que, em alguma horas, estará onde sempre sonhou: no trono da Babilônia ao lado de Nebuzaradã. Evil-Merodaque ora ao Deus hebreu, entregando sua vida nas mãos Dele para que Shamiran e suas filhas sejam protegidas, independente do que acontecer com ele.



