Fassur compete com Ravina e Zadoque pelo comando da sinagoga | O Rico e Lázaro

Fassur conversa com Ravina e Zadoque para ver quem vai ficar no comando da sinagoga. Evil-Merodaque diz se sentir culpado pelo ataque a Daniel e que falhou ao vigiar Beroso. Mesaque tenta acalmar o príncipe, dizendo que não há provas de que o governador foi envenenado e que ninguém tem culpa do ocorrido. Para não se tornarem suspeitos, Sammu-Ramat sugere que Beroso traga Lia para cuidar de Daniel. Andando pelas ruas, Fassur pede votos para os hebreus. Enquanto isso, Talita e Samira vão até a Casa da Lua e se encontram às escondidas com Zabaia para fecharem um acordo para dançarem no estabelecimento.