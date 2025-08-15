Fassur espalha boatos sobre Joana dentro da sinagoga | O Rico e Lázaro

Na sinagoga, Fassur fala mal de Joana e diz que ela é corrompida e arrasadora de homens. Os membros da congregação o escutam, em silêncio, quando ele diz que ela deve ser destruída. Um deles diz que conheceu Joana e a mulher parece ser boa, mas Fassur diz que é apenas uma ilusão e todos concordam. Enquanto isso, Lázaro conversa com a mulher sobre a fixação do sacerdote com ela. Eles relembram de quando ela foi sequestrada por ele e o Lobo de Judá se declara para sua amada, dizendo que sempre vai protegê-la.



