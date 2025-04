Fassur visita Elga e é expulso da casa por Zac | O Rico e Lázaro

Fassur visita Elga e conta que sonhou com ela na noite passada. Ela pergunta a ele o motivo de sequestrar Joana e Fassur responde que foi para tentar livrar todos do mal que a jovem representa. No meio da conversa, Zac aparece e expulsa o sacerdote de casa. Zabaia apresenta a Casa da Lua a Lior e Lia e divide as tarefas dos escravos. Momentos depois, Daniel aparece e diz que vai começar a fiscalizar as atitudes de Zabaia com os dois. Ele, então, conversa com Lia e diz sentir falta dela no palácio e que fará de tudo para tirá-la de lá.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!