Filha de Evil-Merodaque e Shamiran adoece | O Rico e Lázaro

Nebuzaradã e Rabe-Sáris conversam com outros soldados e os aliciam para o lado do chefe da Guarda Real, contra Evil-Merodaque. Zac chega no palácio e diz aos irmãos que está lá para tratar de negócios com Beroso. Momentos depois, Namnu corre para avisar Evil-Merodaque e Shamiran que a filha deles está ardendo em febre. Todos correm para socorrê-la e Beroso cuida da pequena Shala. Ele faz um remédio para ela e diz que vai sacrificar um cordeiro para ver em seu fígado o que está acontecendo com a princesa. Todos ficam preocupados, mas confiam na competência do sumo sacerdote. Enquanto isso, Joaquim e Edissa comemoram sua noite de núpcias.



