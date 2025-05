Filhos de Chaim são acusados de matar homem que testemunhou a morte do pai | O Rico e Lázaro

Joaquim conversa com Ebede-Meleque no calabouço e o servo confessa que beijou Gadise em um momento de fraqueza e que precisa se desculpar com ela. Na cidade, o comerciante que testemunhou o assassinato de Chaim é encontrado morto. Dana questiona o que fez Joana mudar de ideia sobre se casar com Zac e a jovem mente, tentando despistar das perguntas da irmã. Momentos depois, Zac, Absalom e Nicolau são questionados por Rabe-Sáris e afirmam que não têm envolvimento na morte do comerciante.



