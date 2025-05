Gadise confessa a Matias que beijou Ebede-Meleque | O Rico e Lázaro

Matias dá flores para Gadise e pede perdão pelos acontecimentos no passado. Momentos depois, ela confessa que beijou Ebede-Meleque e ele fica furioso. No palácio, a cerimônia começa e todos recebem a presença de Nabucodonosor. Ele conta o que passou há sete anos e se sente grato por estar de volta ao trono depois do sofrimento. Todos ficam contentes com a presença do soberano e seguem com o evento.



