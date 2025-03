Gadise se entristece com o comportamento frio de Matias | O Rico e Lázaro

Nebuzaradã explica a tensão entre os fenícios e o reino da Babilônia enquanto se apronta para viajar com Kassaia. Gadise conta para a princesa como foi conhecer a família de Matias. Momentos depois, a serva se encontra com seu noivo, contente de ter ido à casa dele e procurando se despedir para partir à viagem. Matias a trata com frieza, deixando-a chateada. Em casa, Rebeca recebe Hurzabum e eles cantam e tocam para toda a família. Alguns dias depois, após a comitiva do rei sair do palácio, Daniel e Aspenaz tomam conta de Belsazar, dando orientações ao jovem príncipe.



