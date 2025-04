Gadise volta a trabalhar no palácio mesmo estando grávida | O Rico e Lázaro

Neusta comenta com Ebede-Meleque que esperava mais do casamento de Daniel e Lia. Ela ainda relata que ouviu dizer que Nabucodonosor bebeu a noite inteira com os soldados e a festa quase acabou em morte. A rainha de Judá percebe que precisa tomar cuidado com o rei da Babilônia, ainda mais com seu filho preso. Ebede-Meleque estranha ao ver Gadise no palácio. Enquanto isso, Edissa visita Joaquim no calabouço e procura cuidar para que o príncipe não fique doente. Momentos depois, Gadise conversa com Amitis e conta que ela e Matias decidiram que ela vai trabalhar, mesmo estando grávida.



