Guardas revistam a casa de Ravina em busca de Joaquim | O Rico e Lázaro

Rebeca vai até o palácio e diz a Gadise que vai aproveitar que estão todos no sepultamento para ver Neusta e Ebede-Meleque no calabouço. Ao chegar lá, ela avisa que Joaquim está bem e escondido na casa de Ravina junto com Edissa. Ela também fala que Nabucodonosor morreu e os dois ficam esperançosos com o governo de Evil-Merodaque. Na casa de Ravina, Joaquim fica nervoso por estar escondido. Logo em seguida, os soldados entram na casa para revistar e procurar pelo príncipe.



