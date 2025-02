Hurzabum descobre paradeiro de Lia e Naomi através de Larsa | O Rico e Lázaro

Daniel chora, preocupado com o paradeiro de Lia e Naomi e se sentindo culpado. Lambuzadas de leite e mel para atrair insetos, as duas continuam presas no calabouço. No palácio, Abednego vê Hurzabum e o leva até Daniel, confiante de que o jovem consiga falar com Larsa sobre onde estão Lia e Naomi. Na Casa da Lua, o músico consegue falar com o feitor dos escravos, que já está bêbado. O homem, então, revela a Hurzabum tudo o que fez com as escravas e onde elas estão presas. Daniel descobre e corre para o local, ficando desesperados ao ver as duas desfalecidas.