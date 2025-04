Hurzabum descobre que Shag-Shag saiu da cidade | O Rico e Lázaro

Zabaia fala para Hurzabum que Shag-Shag saiu da cidade e o flautista fica indignado. O homem vai até o palácio e conversa com Beroso, pedindo escravos para ajudá-lo na Casa da Lua, com a saída de Hurzabum e Shag-Shag. O sumo sacerdote autoriza o pedido de Zabaia, que sai contente do lar dos soberanos. Na cidade, Fassur aparece na casa de Elga de surpresa e mostra que continua sendo senhor de seu servo, mesmo após sua punição pelo ataque a Joana. Enquanto isso, Hurzabum chora, magoado por não ter conseguido falar com sua mãe.



