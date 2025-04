Hurzabum pede Rebeca em casamento após brigar com Shag-Shag | O Rico e Lázaro

Joana desabafa com Dana e Rebeca sobre o fim do noivado com Zac e diz que fez a decisão certa. Durante a conversa, Hurzabum aparece na casa delas e Rebeca logo corre para falar com ele. Assim, o flautista se declara para ela e a pede em casamento. A jovem aceita o pedido e os dois se emocionam. Eles, então, voltam para dentro de casa e Hurzabum pede a mão de Rebeca a Ravina, que aceita a união dos dois. Todos cantam na sala de casa, contentes com a notícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!