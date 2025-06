Hurzabum questiona Shag-Shag sobre a pinta que ele e Nabucodonosor têm em comum | O Rico e Lázaro

Shag-Shag e Hurzabum finalmente se reencontram e vão para a Casa da Lua. Os dois se sentam para conversar e o flautista pergunta o motivo da mãe nunca o ter procurado novamente. Ela responde, triste, que tinha medo de estragar a felicidade dele. O jovem, então, responde que a única coisa que o impedia de ser feliz por completo era a ausência dela. No meio da conversa, Hurzabum revela que percebeu que Nabucodonosor tinha as mesmas pintas que ele. Shag-Shag fica tensa com o comentário e diz que é apenas uma coincidência.



