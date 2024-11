Ismael começa rebelião em Judá, ameaçando a reconstrução da nação | O Rico e Lázaro

Em Judá, Jeremias agradece o apoio de Gedalias , confiante com o recomeço do povo. Micáias fica tenso ao ver Ismael com uma espada e, momentos depois, o homem empunha a espada com seus amigos, assustando a todos. Aicão, Gedalias e Micáias acabam mortos na luta. Já na Babilônia, Nabucodonosor se mostra satisfeito com a aliança formada através da união de Evil-Merodaque e Shamiran.