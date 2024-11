Jeremias avisa Joaquim que ele e sua mãe serão levados por Nabucodonosor | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor volta a Babilônia vitorioso e é recebido por sua família. As riquezas roubadas do Templo de Salomão, em Jerusalém, são exibidas para o povo, que grita eufórico pela vitória. Em Jerusalém, Jeremias encontra com Joaquim, filho de Eliaquim, e avisa que o Senhor o contou que ele Neusta serão levados por Nabucodonosor e o jovem fica tenso. Ao tentar alertar seu pai, ele é ignorado.