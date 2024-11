O povo vê Jeremias caminhando na direção do templo amarrado a um jugo de escravo. O profeta manda Hananias se calar e logo expõe as mentiras do homem, anunciando sua morte. Um sacerdote repassa a falsa mensagem de Hananias para os hebreus cativos na Babilônia e eles decidem se rebelar. Em Judá, Jeremias passa mais uma mensagem de Deus.