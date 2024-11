Jeremias profetiza morte do rei caso ele não se renda à Babilônia | O Rico e Lázaro

Zedequias fala para Jeremias que não irá se render, mas o profeta revela que Deus disse que o rei deverá se entregar aos oficiais da Babilônia. Caso contrário, ele morrerá nas mãos do reino inimigo. Jeremias é mandado para a gaiola novamente e os soldados babilônios se preparam. Nabucodonosor conversa com Daniel e se certifica do aviso de Deus, enquanto o sábio fica tenso por ter a cidade natal invadida.