Jeremias profetiza o mal de Fassur após ser solto | O Rico e Lázaro

Eliaquim se enche das reclamações do povo, mas logo recebe a notícia da prisão de Jeremias e decide seguir os conselhos do irmão, libertando o profeta. Neusta critica a atitude de Joaquim de ter salvado o inimigo da família. Momentos depois, Jeremias é solto e profetiza o destino de Fassur por seus comportamentos. Ele recebe cuidados na casa de Ravina e vai para uma caverna com Baruque, que escreve as palavras do profeta em pergaminhos.