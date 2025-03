Joana ataca Fassur e consegue fugir do cativeiro | O Rico e Lázaro

Zac vai até o alojamento de escravos e conta para Asher que Joana sumiu. O escravo foge do local para procurar sua amada. No cativeiro, prestes a ser atacada, Joana consegue alcançar um objeto e ataca Fassur, conseguindo fugir do local. Durante sua fuga, a jovem fica atordoada ao ver Asher, mas é surpreendida por Zac, que a acolhe. Aos poucos, o eclipse acaba e o sol volta a iluminar a Babilônia. Asher volta chateado ao alojamento por não poder falar com Joana. Após descobrir o que aconteceu, Zac espanca Fassur no meio da rua.



