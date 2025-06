Joana briga com Matias pelas chantagens emocionais | O Rico e Lázaro

Gadise arruma as coisas para sair de casa após ser expulsa por Matias. Assim que a jovem sai, Joana conversa com Matias e dá uma bronca nele por sua insensibilidade. Ela desabafa sobre o sacrifício que está fazendo ao se casar com Zac para pagar a dívida dele. Rebeca escuta tudo escondida e fica chocada ao escutar as revelações da amiga. Ela conversa com Hurzabum e diz que vai resolver essa confusão de uma vez por todas.



