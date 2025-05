Joana confronta Zac sobre proposta feita a Matias | O Rico e Lázaro

Na cidade, Asher encontra com Lior e os dois se atualizam sobre o que anda acontecendo em suas vidas. Momentos depois, Joana aparece e discute com Zac sobre a chantagem que ele fez com Matias. Ela fica irritada quando o jovem confirma que queria casar com ela em troca de pagar as dívidas do irmão dela. No palácio, Nitócris fala com Belsazar e diz que o filho deve se aproximar de Nabucodonosor, mesmo que não concorde com os pensamentos do rei, para que tenha mais chances de governar no futuro.



