Joana conta sobre o rompimento do noivado para sua família | O Rico e Lázaro

Zac vai até o alojamento de escravos e culpa Asher por Joana romper seu noivado. Os dois brigam e, mesmo após ser atingido com um soco, o escravo fica contente em receber a notícia. Em casa, Joana conta sobre o término e explica que, agora, está em paz e mais feliz. Irritado com os acontecimentos recentes, Zac humilha um de seus clientes e vai até a Casa da Lua, onde relembra o momento do rompimento e tenta beber para se sentir melhor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!