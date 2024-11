Zac chega em casa após ver Asher com Joana. Ele desabafa com Zelfa e ela pede para que ela tire a jovem da cabeça para não continuar sofrendo. Momentos depois, Joana aparece na casa dele e resolve devolver os presentes que recebeu. Zac fica magoado, mas diz que tentará parar de enxergá-la com paixão para tudo ser como antes.