Joana é ameaçada por Nebuzaradã após acusá-lo de tentar assassinar Daniel | O Rico e Lázaro

Fassur promete que fará de tudo para destruir Joana e curar a família de Chaim de sua ameaça. Assim que Joana se retira dos aposentos de Daniel, ela acaba esbarrando com Nebuzaradã e o soldado flerta com ela, a confrontando. A jovem o acusa de tentar assassinar Daniel e, logo em seguida, os dois são interrompidos por Sammu-Ramat. A jovem é apresentada à sacerdotisa como noiva de Zac e deixa Nebuzaradã a sós com ela. Os dois amantes flertam e são interrompidos pela presença de Kassaia e Nitócris. A princesa logo ameaça Sammu-Ramat de contar a todos sobre seu envolvimento com o soldado caso a sacerdotisa a confronte novamente.



