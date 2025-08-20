Logo R7.com
O Rico e Lázaro

Joana e Lázaro se casam na prisão | O Rico e Lázaro

Antes da jovem ser morta por sua condenação, eles decidem finalmente se casar

O Rico e Lázaro|Do R7

Na cela, Joana pede para Daniel abençoar sua união com Lázaro. Os dois se casam na prisão, antes da jovem ser morta por sua condenação. O casal troca votos de amor e se emociona após finalmente conseguir se unir, com tantos empecilhos em seu caminho. Joana e Lázaro têm uma noite de amor e se preparam emocionalmente para o que está por vir.

