Joana e Lázaro se casam na prisão | O Rico e Lázaro

Na cela, Joana pede para Daniel abençoar sua união com Lázaro. Os dois se casam na prisão, antes da jovem ser morta por sua condenação. O casal troca votos de amor e se emociona após finalmente conseguir se unir, com tantos empecilhos em seu caminho. Joana e Lázaro têm uma noite de amor e se preparam emocionalmente para o que está por vir.



