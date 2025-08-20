Joana e Lázaro se casam na prisão | O Rico e Lázaro
Antes da jovem ser morta por sua condenação, eles decidem finalmente se casar
Na cela, Joana pede para Daniel abençoar sua união com Lázaro. Os dois se casam na prisão, antes da jovem ser morta por sua condenação. O casal troca votos de amor e se emociona após finalmente conseguir se unir, com tantos empecilhos em seu caminho. Joana e Lázaro têm uma noite de amor e se preparam emocionalmente para o que está por vir.
