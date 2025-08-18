Logo R7.com
O Rico e Lázaro

Joana é presa após ser acusada de feitiçaria por Fassur | O Rico e Lázaro

Os membros da congregação acreditam no sacerdote e alertam os guardas

O Rico e Lázaro|Do R7

Fingindo estar enfeitiçado, Fassur diz que Joana é uma feiticeira e Elga fica desesperada com o estado do marido. Enquanto isso, a jovem se despede de Ebede-Meleque, que vai sair da cidade, e continua fazendo seus tecidos. De repente, ela é surpreendida com membros da congregação acompanhados de um soldado. Eles anunciam a prisão de Joana por feitiçaria e a jovem é levada de casa, mesmo após tentar se defender.

