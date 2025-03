Joana é sequestrada por Fassur | O Rico e Lázaro

Ao chegar em casa, Dana nota sangue no local onde Joana estava e fica preocupada após perceber o sumiço da jovem. Ela comunica Ravina e Zadoque e os dois procuram descobrir o paradeiro dela. Momentos depois, Joana acorda em um cativeiro e fica desesperada ao ver Fassur com ela. O sacerdote amarra a jovem e diz que vai purificá-la, que chora com medo. Ao saber que Joana sumiu, Zac avisa que vai procurar Fassur.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!