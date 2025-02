Joana e Zac brigam sobre inocência de Shag-Shag | O Rico e Lázaro

Neusta fica ansiosa com a chegada da pretendente de Joaquim e faz questão que Edissa saiba de sua excitação. Os sábios hebreus cuidam de Daniel e Shamiran explica a situação do governador. Em conversa com Zac, Joana diz acreditar na inocência de Shag-Shag e eles discutem. Momentos depois, os dois fazem as pazes e Zac se declara novamente, dizendo que a jovem é a coisa mais importante para ele.



