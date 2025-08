Joana e Zac descobrem que Benjamin está vivo e o reencontram | O Rico e Lázaro

Joana anda na rua e vê Benjamin tentando roubar uma fruta para comer, mas o impede. Assim que ela reconhece o jovem, fica emocionada ao saber que ele está vivo. Eles começam a conversar e Benjamin revela que estava com medo de falar com ela. Joana logo o leva para o palácio para visitar Lázaro e pede a autorização para Zac. O governador fica contente ao saber que o menino sobreviveu ao incêndio. Ele relembra dos momentos quando Benjamin era criança e fica pensativo se vai autorizar o reencontro.



