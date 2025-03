Joana fica em dúvida sobre seus sentimentos por Zac | O Rico e Lázaro

Rabe-Sáris fica ansioso para ver a dançarina misteriosa e fala com Zabaia. Hurzabum fica preocupado com atraso dela. As gêmeas esperam os maridos dormirem para Talita conseguir sair para ir até a Casa da Lua. Momentos depois, a jovem consegue sair de casa e dança disfarçada na casa de festas. Rabe-Sáris fica encantado com a dança e, alcoolizado, cambaleia pelo salão. Hurzabum tenta ajudar e o soldado fica irritado, discutindo com o flautista. Em casa, Joana desabafa com Rebeca e Dana, dizendo que sente muitas dúvidas em relação a Zac. No canteiro de obras, Asher agradece pela amizade de Lior.



