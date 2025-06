Joana foge do casamento com Zac e volta para os braços de Asher | O Rico e Lázaro

Joana anda até o altar na cerimônia de seu casamento com Zac e começa a chorar, se sentindo forçada a estar ali. Ela pede perdão ao noivo e foge da festa, enquanto todos vão atrás dela. Enquanto ela corre, acaba trombando com Asher. Eles trocam palavras de amor e se beijam. Pedindo perdão, o jovem diz que vai pagar a dívida de Matias, e que ela não precisa se preocupar. Zac congela ao ver os dois se beijando. Logo em seguida, ele parte para cima de Asher e os dois brigam. O ex-escravo saca um punhal e ameaça o antigo amigo para que ele fique longe de Joana. Asher sai de cima de Zac e vai embora com Joana, enquanto o jovem fica furioso por perder sua noiva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!