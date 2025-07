Joana investiga a suposta traição de Lázaro | O Rico e Lázaro

Joana chega chorando em casa e todos ficam sem entender o motivo. Ilana a consola quando a jovem explica que flagrou Lázaro dormindo com outra mulher em sua cela. Dana diz que Joana precisa averiguar o que aconteceu antes de ficar chateada e a jovem decide investigar. Enquanto isso, Lázaro ora a Deus na prisão e relembra de sua juventude com sua amada. Ele pede para o Senhor esclarecer o que aconteceu na cela enquanto ele estava dormindo e diz que vai acabar descobrindo.



