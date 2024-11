Joana lamenta amor não correspondido de Asher | O Rico e Lázaro

Sem saber que o pai pediu empréstimo a Chaim, Asher mostra a nova cabra para Zac. Joana logo aparece e se deita com os dois na grama, agradecendo a amizade deles. Quatro anos se passam e os três conversam sobre amor. Asher diz que só vai ser feliz quando vingar a morte de seu irmão. Joana fica magoada quando percebe que o jovem não se interessa por ela e desabafa com as amigas. Zac lamenta a Zelfa sobre gostar de Joana e também não ter seus sentimentos correspondidos.