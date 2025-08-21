Joana pede a Lázaro que salve Zac quando ela partir | O Rico e Lázaro
O Rico continua acreditando que seu primeiro amor está morto e trabalhando no palácio, infeliz
Lázaro e Joana recomeçam a vida juntos. Anos se passam e, envelhecidos, Daniel conversa com Lia e conta como o casal encontrou a paz e conseguiu construir uma família, mesmo com a jovem adoecida. Já Zac continua trabalhando no palácio, amargurado após perder Malca e acreditar que Joana está morta. Enquanto isso, Joana continua doente e fica cada vez pior. Ela pede ao amado para que, quando ela partir, ele tente salvar Zac de seu destino.
