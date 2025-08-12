Joana pede para Zac cobrar Nitócris sobre a liberdade de Lázaro | O Rico e Lázaro

Após Lázaro ser trocado de cela, Larsa é colocado no mesmo lugar que ele. O feitor debocha do ex-escravo e o desafia para uma luta, que é negada. Ele tenta bater no jovem, que consegue desviar de todos os golpes com facilidade. Enquanto isso, Joana conversa com Zac, Abednego e Beroso e espera que Nitócris cumpra sua promessa de libertar seu amado. O governador diz que vai falar sobre o assunto quando tratar do caso de Rabe-Sáris com a rainha. Momentos depois, os soberanos se reencontram com Belsazar.



