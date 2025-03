Joana rompe o noivado com Zac e ele culpa Asher pela decisão | O Rico e Lázaro

Zac leva Rafael em casa para conhecer Dana e os dois ficam contentes em se rever. Todos na casa buscam deixá-los sozinhos e eles caminham juntos. Absalom os vê juntos e fica enciumado. Enquanto isso, Joana conversa com Zac e decide terminar o noivado. Ele fica furioso e tenta convencê-la a voltar atrás com a decisão, beijando-a a força. Joana o expulsa, nervosa com a situação. Momentos depois, Zac aparece no alojamento de escravos e culpa Asher pela separação.



