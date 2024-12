Joaquim anuncia noivado com Edissa durante casamento real | O Rico e Lázaro

Edissa sai às pressas do casamento de Evil-Merodaque e Shamiran, chateada ao perceber que nunca poderá viver um momento daqueles com o homem que ama. Joaquim vai atrás dela e escuta seus desabafos, decidindo levá-la até o meio da cerimônia para anunciar a todos que os dois estão noivos. Neusta fica revoltada com a atitude do filho, mas decide não atrapalhar a festa. Shamiran ainda toca uma música para seu marido.