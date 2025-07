Joaquim e Edissa se casam no palácio | O Rico e Lázaro

Após brigar com Joana, Asher não quer ir ao casamento de Lior, mas o amigo o obriga a se levantar. Todos se aprontam para a cerimônia enquanto Sammu-Ramat, Nebuzaradã e Rabe-Sáris se preocupam com Arioque, que provavelmente não vai se virar contra Evil-Merodaque. Enquanto isso, Neusta pede para Ebede-Meleque buscar um vestido da rainha e atrasa o casamento do filho. Assim que a rainha de Judá aparece, Amitis fica surpresa ao vê-la com seu vestido. Logo depois, Joaquim se emociona ao ver Edissa vestida de noiva.



