Joaquim é preso por supostamente ter traído a Babilônia | O Rico e Lázaro

Nebuzaradã rouba um selo de Joaquim e faz uma carta falsa. Nabucodonosor fica sabendo da rebelião dos hebreus cativos na Babilônia. Ele ordena que todos os rebeldes sejam executados, mas que os líderes sejam apresentados com vida. Momentos depois, Nebuzaradã aparece com a carta falsificada de Joaquim e alega que o príncipe hebreu seria o traidor. O jovem é levado preso pelos guardas. Nabucodonosor atende o pedido do filho e manda Joaquim para prisão no lugar de executá-lo.