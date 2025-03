Joaquim é preso por supostamente trair a Babilônia | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor recebe um pergaminho e fica furioso, mandando prender Joaquim imediatamente. O rei alega que ele mesmo cortará o pescoço do traidor. Os guardas obedecem às ordens e prendem o príncipe, dizendo que uma carta destinada ao reino de Irom foi interceptada, conspirando contra a Babilônia. Momentos depois, Neusta invade a sala do trono e implora para o rei libertar seu filho. Ao ouvir Nabucodonosor, a rainha desmaia aos seus pés. Mais tarde, Sammu-Ramat e Nebuzaradã comemoram o sucesso do plano.



