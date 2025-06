Joaquim e Ravina são presos no calabouço do palácio | O Rico e Lázaro

No calabouço, Neusta é avisada por Gadise que Joaquim foi levado até Evil-Merodaque e que vai falar com Daniel primeiro. Ela torce que tudo dê certo e pede desculpas por envolver a família da serva nesta situação. Momentos depois, Asher descobre que o príncipe foi preso com sua amada e com Ravina. Enquanto isso, Amitis continua vivendo seu luto. Rebeca tenta ajudá-la, mas é dispensada pela soberana viúva. Logo, Joaquim e Ravina são jogados no calabouço e o príncipe pede desculpas por toda a confusão, mas o rabino fica tranquilo com a situação.



