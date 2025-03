Joaquim e Yasha buscam apoio após decidirem cancelar o casamento | O Rico e Lázaro

Joaquim e Yasha falam para Evil-Merodaque e Shamiran que não irão se casar e pedem ajuda aos amigos. Lia se apresenta à Amitis, que fica desconfiada em ter uma escrava no palácio. No Campo de Dura, Asher prova a um feitor que é bom de arco-e-flecha. Em conversa com Ezequiel, Joana é parabenizada por sua fé e os dois relembram das dificuldades que passaram durante a invasão da Babilônia.



