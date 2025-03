Kassaia é velada pela família real no palácio | O Rico e Lázaro

Aspenaz chora pela morte da princesa Kassaia e Daniel busca consolá-lo. Enquanto isso, Nitócris conversa com Sammu-Ramat e acusa a sacerdotisa de tramar contra Joaquim, mesmo que ela negue. A princesa ainda ironiza que, agora, Sammu-Ramat poderá ter Nebuzaradã inteiro para si. Momentos depois, o corpo de Kassaia é velado no palácio e todos se emocionam.



