Kassaia revela a Nebuzaradã que descobriu sua traição | O Rico e Lázaro

Amitis agradece Asher pelo que ele fez por Kassaia e pede que Aspenaz o leve até os jardins para que ele comece a trabalhar. Enquanto isso, Sammu-Ramat e Beroso continuam tramando contra os hebreus. Em seus aposentos, Kassaia revela a Nebuzaradã que o flagrou aos beijos com Sammu-Ramat e surta com ele. O soldado tenta negar as acusações, mas a princesa o expulsa do quarto.



