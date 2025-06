Larsa descobre que Tamir e Shamir são irmãos de Zac e decide se vingar mesmo assim | O Rico e Lázaro

Zac vai até a Casa da Lua e conversa com Larsa. O senhor dos escravos comenta que Asher voltou à cidade e que agora está rico. Ele conta que está preocupado com dois hebreus que o afrontaram e Zac percebe que ele está falando de Shamir e Tamir, seus irmãos. Ele o ameaça e diz que não vai esquecer o que eles fizeram, além de lamentar que sejam parentes de seu amigo. Em casa, Malca pede conselhos a Elga sobre seu casamento e a mulher lhe assegura que essa fase ruim vai passar.



