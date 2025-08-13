Lázaro é libertado da prisão | O Rico e Lázaro

Zac entra na sala do trono com Rabe-Sáris e os dois são julgados pelos laços com Nebuzaradã. Eles dizem que não cresceram com o antigo soberano e o governador permanece com seu cargo. Já em relação a Rabe-Sáris, Nitócris diz que a morte é pouco para o braço-direito do traidor. Daniel interrompe a rainha e diz que o homem quis se rebelar contra o irmão nos momentos finais. Por isso, Nabonido decide que ele deve apenas ser banido do Exército da Babilônia. Zac aproveita e pergunta sobre Lázaro. O rei diz que ele será libertado com todos os privilégios a que tem direito.



